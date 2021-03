Blasphemous bir milyondan fazla kişi tarafından oynandı! Blasphemous sistem gereksinimleri 2021

The Game Kitchen tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan bir Metroidvania video oyunu olan Blashhemous, Eylül 2019 tarihinde yayınlanmasından bu yana bir milyon oyuncu sayısına ulaştı.

Zorlu aksiyon platform oyunlarından olan Blasphemous bir miyon oyuncuyu sayısını aştığını duyurdu. Eylül 2019 tarihinde yayınlanan video oyunu bu başarısının şerefine ekip üyelerine bir milyon plaketi yolladı.

Blasphemous en son 18 Şubat'ta Strife and Ruin güncellemesini yayınlayarak oyuna Bloodstained: Ritual of the Night etkinliğini, 8-bit görsellik modunu ve Boss Rush modunu ekledi.

Blasphemous' oyuncular PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) üzerinden ulaşabilir. PC'de ise oyun Prime Gaming ile 1 Nisan'a kadar ücretsiz olarak satışa sunuluyor.

BLASPHEMOUS HAKKINDA

Cvstodia toprakları ve tüm sakinleri kötü bir lanete kapıldı; bu lanetin adı Mucize.

"Sessiz Keder" katliamının tek kurtulanı olan Tövbekar olarak oyna. Sonsuz bir ölüm ve yeniden doğuş döngüsüne hapsolmuş olarak, dünyayı bu korkunç kaderden kurtarmak ve ızdırabının kaynağına ulaşmak sana bağlı.

Çarpıtılmış dinin bu kabus gibi dünyasını keşfet ve saklı olan bir sürü sırrı ortaya çıkar. Seni lime lime doğramaya hazır iğrenç canavar sürülerini ve dev elebaşlarını öldürmek için yıkıcı kombolar ve ölümcül infaz hamlelerini kullan. Ebedi lanetinden kurtulma görevinde sana yardım etmeleri için cennetin gücünü çağıran eserler, tespihler ve duaları bulup kullan.

BLASPHEMOUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri

· İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit.

· İşlemci: Intel Core2 Duo E8400 or AMD Phenom II x2 550.

· Bellek: 4 GB RAM.

· Ekran Kartı: GeForce GTX 260 or Radeon HD 4850.

· Depolama: 4 GB kullanılabilir alan.