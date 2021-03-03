Blasphemous bir milyondan fazla kişi tarafından oynandı! Blasphemous sistem gereksinimleri 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Blasphemous bir milyondan fazla kişi tarafından oynandı! Blasphemous sistem gereksinimleri 2021

03.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:05
Blasphemous bir milyondan fazla kişi tarafından oynandı! Blasphemous sistem gereksinimleri 2021

The Game Kitchen tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan bir Metroidvania video oyunu olan Blashhemous, Eylül 2019 tarihinde yayınlanmasından bu yana bir milyon oyuncu sayısına ulaştı.

Zorlu aksiyon platform oyunlarından olan Blasphemous bir miyon oyuncuyu sayısını aştığını duyurdu. Eylül 2019 tarihinde yayınlanan video oyunu bu başarısının şerefine ekip üyelerine bir milyon plaketi yolladı.

Blasphemous en son 18 Şubat'ta Strife and Ruin güncellemesini yayınlayarak oyuna Bloodstained: Ritual of the Night etkinliğini, 8-bit görsellik modunu ve Boss Rush modunu ekledi.

Blasphemous' oyuncular PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) üzerinden ulaşabilir. PC'de ise oyun Prime Gaming ile 1 Nisan'a kadar ücretsiz olarak satışa sunuluyor.

Blasphemous bir milyondan fazla kişi tarafından oynandı! Blasphemous sistem gereksinimleri 2021

BLASPHEMOUS HAKKINDA

Cvstodia toprakları ve tüm sakinleri kötü bir lanete kapıldı; bu lanetin adı Mucize.

"Sessiz Keder" katliamının tek kurtulanı olan Tövbekar olarak oyna. Sonsuz bir ölüm ve yeniden doğuş döngüsüne hapsolmuş olarak, dünyayı bu korkunç kaderden kurtarmak ve ızdırabının kaynağına ulaşmak sana bağlı.

Çarpıtılmış dinin bu kabus gibi dünyasını keşfet ve saklı olan bir sürü sırrı ortaya çıkar. Seni lime lime doğramaya hazır iğrenç canavar sürülerini ve dev elebaşlarını öldürmek için yıkıcı kombolar ve ölümcül infaz hamlelerini kullan. Ebedi lanetinden kurtulma görevinde sana yardım etmeleri için cennetin gücünü çağıran eserler, tespihler ve duaları bulup kullan.

BLASPHEMOUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri

· İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit.

· İşlemci: Intel Core2 Duo E8400 or AMD Phenom II x2 550.

· Bellek: 4 GB RAM.

· Ekran Kartı: GeForce GTX 260 or Radeon HD 4850.

· Depolama: 4 GB kullanılabilir alan.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Zeki Müren Sezen Aksu Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Blasphemous bir milyondan fazla kişi tarafından oynandı! Blasphemous sistem gereksinimleri 2021 - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:12:58. #1.15#
title