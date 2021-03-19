Black Panther, 2021 yılında Marvel's Avengers'a geliyor!
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Black Panther, 2021 yılında Marvel's Avengers'a geliyor!

19.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:51
Black Panther, 2021 yılında Marvel's Avengers'a geliyor!

Square Enix, Marvel's Avengers'a uzun yıllar boyunca desteğini sürdüreceğinin mesajını vermişti. Dün yapılan açıklamada oyunun yeni içerikleri tanıtıldı ve 2021 yol haritası paylaşıldı.

Square Enix tarafından yapılan açıklamada, grup içinde aynı karakterle oynama imkanı, yeni H.A.R.M. Room içeriği, yeni kostümler, yeni War Zone görevleri ve çeşitli iyileştirmelerin ilkbahardan itibaren oyuna eklenmeye başlayacağı duyuruldu.

BLACK PANTHER MARVEL'S AVENGERS'A GELİYOR!

En büyük yenilik Black Panther karakteri bu yıl içinde oyuna adapte edilecek. Black Panther gelişiyle birlikte; yeni hikaye, yeni bölge, yeni kostümler, yeni düşmanlar, güç seviyelerinde artış ve War for Wakanda içeriğiyle oyuna dahil olacak.

PlayStation platformlarına özel olacak çıkacak Spider-Man içeriği ise geliştirilmeye devam ederken oyunun bu yazdan önce çıkmasının beklenmediği belirtildi.

Dün ise oyun için yeni nesil bir sürüm paylaşıldı. Yeni güncellemeler içerisinde gelişmiş görseller ve kare hızları, gelişmiş yıkılabilirlik ve detaylar, hızlı yükleme süreleri ve daha fazlası sunuluyor. Güncelleme Hawkeye hikaye içeriği, hikaye modunu yeniden oynayabilme, seviye sisteminde değişiklikler ve H.A.R.M. Room özelleştirmelerini getiriyor.

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