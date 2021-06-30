Black Panther 2 Çekimleri Başladı

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Black Panther 2 hakkında Variety'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Black Panther 2 hakkında 'ye önemli açıklamalarda bulundu. Black Panther: Wakanda Forever olarak isimlendirilen devam filmi için çekimlere başladıklarını belirten Feige, "Chadwick Boseman olmadan bunu yaptığımız için çok üzgünüz. Ama herkes Wakanda dünyasını hayranlara geri getirmek için çok heyecanlı. Bunu onu gururlandıracak şekilde yapacağız" dedi.

Efsanevi çizgi roman karakterinin beyaz perdedeki yüzü olan Boseman, herkesten saklayarak 4 yıl boyunca savaştığı kolon kanserine geçtiğimiz ağustos ayında yenik düşmüştü. Bir siyahi süper kahramanı merkezine alan ilk Marvel Sinematik Evreni (MCU) filmi olan Black Panther, dünya genelinde 1,3 milyar dolar hasılat toplamıştı.

Black Panther, Oscar'dan 3 Ödülle Dönmüştü

2018 yılında vizyona giren filmi, Akademi Ödülleri'nde En İyi Müzik, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı olmak üzere üç kategoride Oscar Ödülü kazanırken, Oscar tarihinde En İyi Film dalında aday gösterilen ilk MCU filmi olmuştu.

Feige, ilk filmdeki orijinal kadronun Black Panther 2'de geri döneceğini söyledi. Bu da muhtelemen Letitia Wright'ın Shuri olarak, Danai Gurira'nın Okoye olarak, Angela Bassett'in Ramonda olarak, Lupita Nyong'o'nun Nakia olarak, Daniel Kaluuya'nın W'Kabi olarak, Winston Duke'un M'Baku olarak ve Martin Freeman'ın Everett Ross olarak geri dönüşlerine şahit olacağız.

Black Panther 2 Filminde Başka Bir T'Challa Olmayacak

Michael B. Jordan'ın canlandırdığı Erik Killmonger karakterinin Wakanda Forever'da yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor. T'Challa'nın düşmanı olarak izlediğimiz karakter, Black Panther'ın sonunda ölmüştü. Jordan, mayıs ayında verdiği röportajda karakterin geri dönem ihtimalini 10 üzerinden 2 olarak belirtse de, Wakanda'nın teknolojik olarak ne kadar gelişmiş olduğu düşündüğümüzde, Killmonger'ın bir şekilde yeniden ortaya çıkması pek de garip olmaz.

MCU'nun dördüncü aşama filmlerinden Black Panther 2 Wakanda Forever, 28 Temmuz 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Yönetmen koltuğu ise bir kez daha Ryan Coogler'a emanet.

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Kaynak: Turkmmo