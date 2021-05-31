BKM, mahkumlar için 5 bin kitap bağışladı

BKM, mahkumlar için 5 bin kitap bağışladı İnfaz kurumları için Bursa adliyesine kitap standı kuruldu Adalet Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol dahilinde cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başlatıldı.