Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Köylü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Köylü filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Köylü konusu nedir, Bizim Köylü oyuncuları kimler ve Bizim Köylü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM KÖYLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sinan, yetimhanede büyümüş zeki, genç bir adamdır. Mühendislik fakültesini parasızlıktan bırakmak zorunda kalınca yönünü illegal işlere çevirir ve büyük vurgunlar yapmaya başlar. Bir gün bilim insanı, bir gün büyük çaplı turizmci gibi davranıp paralı insanları ağına düşürür. Son işinde ise düşürdüğü cüzdan yüzünden kimliği açığa çıkar ve polisleri peşine takar. Emekliliğine sayılı günler kalan yarı deli komiser Şahin ise tüm emeklilik hayallerini askıya alarak yıllardır peşinde olduğu Sinan'ı yakalamaya ant içer. Sinan, polislerden kaçarken geçirdiği kaza sonucu yaralanır. Gözünü açtığı Kavaklı Köyü ise ona yeni bir yuva olacaktır. Kavaklı Köyü uzun zamandır kıtlıkla mücadele etmektedir. Son kalan birkaç hane ise artık vazgeçmek üzereyken Sinan'ın zekası sayesinde yeniden canlanır. Her biri farklı ve ilginç karakterlerden oluşan Kavaklı köylüsü Sinan'ı bağrına basar. Bu kahramanlık köyde eşek sütü ticareti yapan Narin'in gözünde Sinan'ı bir kahramana dönüştürürken artık aşk kaçınılmazdır. Ancak Şahin, Sinan'ın izini Kavaklı Köyü'ne kadar sürüp sonunda bulmuştur.

BİZİM KÖYLÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Halil İbrahim Göker, Gözde Kutluer, Ceren Taşçı, Ozan Yiğit, Necat Bayar, Tolga Öz, Fatih Serbest, Berçin Erge Güven, Nilgün İslamoğlu.

BİZİM KÖYLÜ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasında köy temalı filmler genellikle Muğla, İzmir veya Çanakkale gibi doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerde çekiliyor. Bizim Köylü'nün de benzer bir lokasyonda, muhtemelen Muğla veya çevresinde çekildiği tahmin ediliyor.