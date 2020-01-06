: Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? Bizim İçin Şampiyon oyuncuları ve Bizim İçin Şampiyon özeti!

06.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:50

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim İçin Şampiyon filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim İçin Şampiyon konusu nedir, Bizim İçin Şampiyon oyuncuları kimler ve Bizim İçin Şampiyon özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON İNTİKAMI KONUSU NEDİR?

Bizim İçin Şampiyon, Ahmet Katıksız'ın 2018 yılında yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dram ve biyografik Türk Sinema filmi. Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesi anlatılmaktadır.

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisin kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş birlikte unutulmaz başarılara imza attı. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot diğer bir başarısı da Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması.

Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük'ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş'a Ekin Koç, Begüm Atman'a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

Bizim İçin Şampiyon

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI VE KADROSU

Bizim İçin Şampiyon Yönetmen: Ahmet Katıksız

Bizim İçin Şampiyon Oyuncular

• Ekin Koç (Halis Karataş)

• Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)

• Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)

• Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)

• Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)

• Serkan Ercan (Yaşar)

• Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)

• Sekvan Serinkaya (Gülağa)

• Merve Altınkaya (Zeynep Atman)

• Melis Sezen (Esra Atman)

• Şenay Dede (Lale Atman)

• Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)

• Oğuz Kara (Erdi Karataş)

• Nurhan Özenen (Doktor Neşe)

• Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)

• Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)

Bizim İçin Şampiyon Tür: Romantik

Bizim İçin Şampiyon Yapım Yılı: 2018 (123 dk)

Bizim İçin Şampiyon Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2018 Cuma

Bizim İçin Şampiyon Senaryo: Ahmet Katıksız, Serkan Yörük

Haber Videosu