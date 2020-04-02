Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının en genç destekcisine Kaymakam'dan teşekkür
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının en genç destekcisine Kaymakam'dan teşekkür

Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının en genç destekcisine Kaymakam'dan teşekkürTÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına Erzurum'un Karayazı ilçesinde 9 yaşındaki Devran...

02.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:11
Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının en genç destekcisine Kaymakam'dan teşekkür

Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının en genç destekcisine Kaymakam'dan teşekkür

TÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına Erzurum'un Karayazı ilçesinde 9 yaşındaki Devran Özmen de harçlıklarından biriktirdiği 29 lirayı vererek destek oldu. Bu davranıştan etkilenen Kaymakam Abdulgani Mağ, Özmen'e teşekkür ederek, hediye gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem? kampanyasına Erzurum'a bağlı Karayazı ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Hülya-Ferdi Özmen çiftinin 3 çocuğundan 2'incisi olan Devran da destek verdi. İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan babasının verdiği harçlıkları biriktirdiği kumbarasını alan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2'inci sınıf öğrencisi Devran, Kaymakam Abdulgani Mağ'la görüştü. Mağ, kampanyaya destek olmak istediğini söyleyen Devran'a yardımcı olmak için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli iki polis memurunu görevlendirdi. Devran, kumbarasında biriktirdiği parasını bankaya götürerek kampanya hesabına yatırdıktan sonra makbuzunu alarak evine gitti.

'DEVRAN BİZİM YAPAMADIĞIMIZI YAPTI'

Yaptığı bağışla büyük ilgi gören Devran'ın babası Ferdi Özmen, "Akaryakıt istasyonunda çalıştığım için eve geç geliyorum. Televizyonda haberleri izlerken sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı gördük. Eşimle katılmak istedik, olmadı. Biraz sonra Devran, kampanyayla ilgili sorular sordu. Ben sabahleyin işe gittim. Araçla köylere petrol götürdük, bu sırada eşim Devran'ın 3 saattir ortada olmadığını söyledi. Ben de hemen işi bitirip ilçeye geri döndüm. Devran'ı ararken sokakta karşılaştık. Bana polis abilerle beraber olduğunu ve kendisine hediyeler verdiklerini söyledi. Yaptığı bağıştan hiç bahsetmedi. Meğerse kumbarasını ve bağış dekontunu saklamış. Devran'ın kampanyaya katıldığını sosyal medyadan öğrendim. Kendisiyle hem gurur duydum hem de duygulandım. Bizim yapamadığımızı Devran yaptı, baba olarak bana gurur verdi" diye konuştu.

DAĞ: 7'DEN 70'E EN ZOR GÜNDE KENETLENMEYİ BAŞARMIŞ MİLLETİZ

Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ, otomobil hediye ettiği Devran'a teşekkür etti. Kaymakam Mağ, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevi iki polis memuruyla Devran'a ve kardeşlerine yeni hediyeler gönderdi. Kumbarasındaki parasını bağışlayan Devran'ın kumbarasını da dolduran Kaymakam Mağ, "7'den yetmişe herkes bunun farkında millet olarak. En zor günde kenetlenmeyi başarmış bir milletiz. 7'den 70'e herkes üzerine düşeni yapıyor. Bundan sonraki süreçte vatandaşlardan beklentimiz evde kalıp virüsle mücadelede kamu kurumlarına yardımcı olmaları. Böylesi anlamlı bir kampanyaya destek veren Devran ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının en genç destekcisine Kaymakam'dan teşekkür

Kaynak: DHA

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Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının en genç destekcisine Kaymakam'dan teşekkür
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