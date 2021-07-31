"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kastamonulu gençler Samsun'u gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kastamonu'dan gelen 40 öğrenci, Samsun'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kastamonu'dan gelen 40 öğrenci, Samsun'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğünün organizesiyle, Kastamonu'dan gelen 40 genç ile 4 öğretmenden oluşan kafileyi koordinatörler ve gençlik liderleri karşıladı.

Atakum Cemal Safi Yurdu'nda konaklayan öğrenciler, ilk gün tanışma toplantısının ardından 27-31 Temmuz tarihlerinde 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi, Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Kent Müzesi, 1919 Panorama Müzesi, Bandırma Vapuru, Onur Anıtı, Amazon Köyü, OMÜ Göleti, Çakallı Taşhan ve şehitlik ziyareti yaptı.

Gençler, ayrıca kamu kurumlarına bir dizi ziyaret, bowling ve serada çilek toplama etkinliği, çevre temizliği gibi sportif ve gönüllülük faaliyetleri içinde de yer aldı.

Samsun pidesi, simidi, menemeni ve daha pek çok yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulan gençler, aileleriyle ilk fırsatta tekrar geleceklerini belirtti.

Proje kapsamında Samsun'da 3-6 Ağustos tarihlerinde de Tokat kafilesi ağırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız