"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Giresun ve Amasyalı gençler Samsun'u gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Giresun ve Amasya'dan 80 öğrenci, Samsun'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Giresun ve Amasya'dan 80 öğrenci, Samsun'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğünün organizesiyle, Giresun ve Amasya'dan gelen 80 genç ile 12 öğretmenden oluşan kafileyi koordinatörler ve gençlik liderleri karşıladı.

Atakum Cemal Safi Yurdu'nda konaklayan öğrenciler, ilk gün tanışma toplantısının ardından 17-20 Ağustos tarihlerinde Açık Hava Müzesi, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Kent Müzesi, 1919 Panorama Müzesi, Bandırma Vapuru, Onur Anıtı, Amazon Köyü, Çakallı Taşhan ve şehitlik ziyareti yaptı.

Samsunum 1 Gemisi ile sahil kıyısı boyunca gemi turu yaparak eğlenen öğrenciler, bowling, serada çilek toplama etkinliği, çevre temizliği gibi sportif ve gönüllülük faaliyetleri içinde de yer aldı.

Samsun pidesi, simidi, menemeni, Bafra nokulu ve daha pek çok yöresel lezzei tatma fırsatı bulan gençler, aileleriyle ilk fırsatta tekrar geleceklerini belirtti.

Etkinliğin son gününde öğrencilere sürpriz yaparak pasta getiren İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, birlikte pasta kestiği öğrencilere tekrar Samsun'a gelmeleri için davette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun