Biyoterörizm nedir? Biyoterörizm ne demek?

Günbdem konuları arasında dikkat çeken başlılardan bri haline gelen biyoterözim konusu politikacıların ve halkıkın ifadlerine yansımaya başladı. Peki, b iyoterörizm nedir? Biyoterörizm ne demek?

BİYOTERÖRİZM NEDİR?

Biyoterörizm, insanlar veya diğer canlılar arasında hastalığa veya ölüme neden olmak için biyolojik ajanların kasıtlı kullanılması veya kullanılma tehdididir. İnsan nüfusunun yanı sıra bitkiler ve hayvanlar da olası biyoterör hedefleri olarak kabul edilir. Askeri yapılanmaları hedef alan saldırılar 'biyolojik savaş', sivil halkı hedef alan saldırılar ise 'biyoterörizm' olarak kabul edilmektedir.

Küresel terörizm biyoterörizm riskini arttıran, dünya güvenliği için hızla büyüyen bir tehdittir. Biyoterörizm tehdidi sanayileşmiş ve gelişmekte olan çoğu ülkeye uzak gibi görünse de esasında biyolojik ajanları terör eylemlerinde aracı olarak kullanabilecek milletler ve muhalif gruplar var iken biyoterörizm tehdidi tüm dünyada endişe verici durumdadır. Biyoterör eylemleri politik, dinsel, fikirsel veya suç nedenli olabilir, grup veya tek bir birey tarafından planlanabilir veya devlet destekli terörist faaliyetlerin bir parçası olabilir. Bir biyoterör saldırısının tahmin edilmesi zor olsa da, sonuçları yıkıcı olabilir ve asla göz ardı edilemez. Bugün bile en az 17 ülkenin biyolojik silah programı olduğu, bazı mikroorganizma stoklarının ve teknolojilerinin muhalif grupların ellerine geçtiği bilinmektedir.

Biyolojik silahların tehdit oluşturmalarının en önemli nedenleri nelerdir?

•Çok çeşitte bulunmaları ve kolayca yayılabilmeleri

•Değişken kuluçka süreleri ve kuluçka dönemi boyunca coğrafi dağılma potansiyeli

•Yüksek ölüm oranları

•Önemli profilaktik ilaçların/aşıların birçoğunun raf ömrü kısıtlılığından dolayı depolanma sorunu

•Biyoterör saldırısı ve doğal hastalık salgını arasında hızlı ayrım yapma zorluğu

Biyolojik silahların ortak özellikleri nelerdir?

•Düşük konsantrasyonlarda bile kalıcı ve giderek artan etki gösterebilmeli

•Oldukça bulaşıcı ve geniş etki potansiyeline olmalı

• Kısa ve tahmin edilebilir bir kuluçka süresine sahip olmalı

• Hedef popülasyonun mikroorganizmaya karşı bağışıklığı çok az olmalı ya da hiç olmamalı

•Üretimi kolay ve ucuz olmalı

•Kullanımı kolay olmalı

•Hedef popülasyonda tanımlanması zor ve nadir olmalı

•Kitleler üzerinde panik etkisi yaratması ve sağlık sisteminde çökmeye neden olması