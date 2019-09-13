Biyometrik veri sistemi protokolü imzalandı

13.09.2019 13:47

ANKARA'DA Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde hazırlanan 'Biyometrik Veri Sistemi'nin emniyet, jandarma ve çeşitli kurumlar tarafından kullanılması için protokol imzalandı.

Ankara'da Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 'Biyometrik Veri Sistemi Protokolu İmza Töreni' düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, projenin yaklaşık 1 yıl önce bir düşünce olarak ortaya çıktığını ve bugün ete, kemiğe bürünüp rasyonel bir projeye dönüştüğünü söyledi. Projenin teknik çalışmaların tamamlandığını ve özgün bir yöntemle inşa edildiğini vurgulayan Erdil, bu teknolojinin dünya genelinde 9-10 ülke tarafından üretildiğini ifade etti.

Projeyi daha çok güvenlik yönetiminde kullanacaklarını ifade eden Erdil, "Bu proje şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünde fiili olarak kullanılıyor. Bu protokolle birlikte bu ürünü satın almayı ve kullanmayı taahhüt ediyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanı Albay Mustafa Mercan ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu ile POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk protokolü imzaladı.

Kaynak: DHA