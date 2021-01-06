Bitmeyen Kavga filmi konusu nedir? Bitmeyen Kavga oyuncuları kimler?
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Bitmeyen Kavga filmi konusu nedir? Bitmeyen Kavga oyuncuları kimler?

06.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:06
Bitmeyen Kavga filmi konusu nedir? Bitmeyen Kavga oyuncuları kimler?

ABD'li yazar John Steinbeck'in klasik romanı 'In Dubious Battle / Bitmeyen Kavga', James Franco tarafından sinemaya uyarlandı. Franco aynı zamanda filmin başrolünde olan Bitmeyen Kavga filmi konusu nedir? Bitmeyen Kavga oyuncuları kimler?

BİTMEYEN KAVGA FİLMİ KONUSU NEDİR??

John Steinbeck'in aynı isimli kitabında uyarlanan filmde daha iyi şartlara kavuşmaya çalışan işçilerin verdiği mücadele anlatılıyor. Filmde, Kaliforniya'da bir elma çiftliğinde çalışan 900 işçi, başlarındakilere ve kendilerine uygulanan haksızlıklar karşısında birlik olup arazi sahiplerine karşı savaş açar. İşçiler, ölüme mahkum edilmiş Jim Nolan'ın liderliğinde grev düzenlerler. "Cesaret asla boyun eğmez ya da teslim olmaz" sloganıyla hareket eden işçiler amansız bir mücadeleye girişir.

Yapım yılı 2016

Metraj uzun metrajlı film

Bitmeyen Kavga oyuncuları kimler?

James Franco , Mac McLeod olarak

Nat Wolff , Jim Nolan olarak

Josh Hutcherson Vinnie olarak

Vincent D'Onofrio Londra olarak

Robert Duvall Chris Bolton olarak

Selena Gomez Lisa London olarak

Keegan Allen Keller olarak

Ed Harris Joy olarak

Bryan Cranston Şerif olarak

Sam Shepard Bay Anderson olarak

Zach Braff Connor olarak

Ahna O'Reilly , Edith "Edie" Malone olarak

Analeigh Tipton , Vera olarak

Scott Haze Frank olarak

Alex Morf Burke olarak

Danny McBride Tramp olarak

Jacob Loeb Paul olarak

Ashley Greene Danni Stevens olarak

Austin Stowell Eddie olarak

Joel Marsh Garland Al Anderson olarak

Jack Kehler Dr Burton olarak

John Savage Dan olarak

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