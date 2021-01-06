Bitmeyen Kavga filmi konusu nedir? Bitmeyen Kavga oyuncuları kimler?
ABD'li yazar John Steinbeck'in klasik romanı 'In Dubious Battle / Bitmeyen Kavga', James Franco tarafından sinemaya uyarlandı. Franco aynı zamanda filmin başrolünde olan Bitmeyen Kavga filmi konusu nedir? Bitmeyen Kavga oyuncuları kimler?
BİTMEYEN KAVGA FİLMİ KONUSU NEDİR??
John Steinbeck'in aynı isimli kitabında uyarlanan filmde daha iyi şartlara kavuşmaya çalışan işçilerin verdiği mücadele anlatılıyor. Filmde, Kaliforniya'da bir elma çiftliğinde çalışan 900 işçi, başlarındakilere ve kendilerine uygulanan haksızlıklar karşısında birlik olup arazi sahiplerine karşı savaş açar. İşçiler, ölüme mahkum edilmiş Jim Nolan'ın liderliğinde grev düzenlerler. "Cesaret asla boyun eğmez ya da teslim olmaz" sloganıyla hareket eden işçiler amansız bir mücadeleye girişir.
Yapım yılı 2016
Metraj uzun metrajlı film
Bitmeyen Kavga oyuncuları kimler?
James Franco , Mac McLeod olarak
Nat Wolff , Jim Nolan olarak
Josh Hutcherson Vinnie olarak
Vincent D'Onofrio Londra olarak
Robert Duvall Chris Bolton olarak
Selena Gomez Lisa London olarak
Keegan Allen Keller olarak
Ed Harris Joy olarak
Bryan Cranston Şerif olarak
Sam Shepard Bay Anderson olarak
Zach Braff Connor olarak
Ahna O'Reilly , Edith "Edie" Malone olarak
Analeigh Tipton , Vera olarak
Scott Haze Frank olarak
Alex Morf Burke olarak
Danny McBride Tramp olarak
Jacob Loeb Paul olarak
Ashley Greene Danni Stevens olarak
Austin Stowell Eddie olarak
Joel Marsh Garland Al Anderson olarak
Jack Kehler Dr Burton olarak
John Savage Dan olarak