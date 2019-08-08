BİTLİS VALİSİ ÇAĞATAY: EĞİTİM İÇİN BİZ BİR İSTEDİK, ONLAR ÜÇ VERDİ

08.08.2019 16:33

BİTLİS Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 aydır kentte görev yaptığını, Bitlisli iş adamlarından eğitim konusunda bir istekleri olduğunda, onların ise 3 gönderdiğini söyledi.

Nurullah Eren Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen açılışa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, İş adamları Ahmet Eren, Nezir Gencer ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz katıldı. Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bütün eğitim yatırımlarında Bitlisli hayırseverlerin bir dokunuşunu gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Bitlis'te 10 aydan beridir görev yapmaktayım. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, BETAV başta olmak üzere tüm hayırseverlerle Bitlis Valisi olarak gurur duyduğumu beyan etmek istiyorum. Bütün eğitim yatırımlarında Bitlisli hayırseverlerin her zaman bir dokunuşunu gördük. Gerek üniversitemizin yapımında, gerek okullarımızın yapımında şu anda içinde bulunduğumuz atölyelerin yapımında başta Ahmet Eren olmak üzere BETAV'ın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Hayırları hiç bitmiyor. Kurumları yapıyorlar, dahası o kurumların ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Biz ne zaman eğitimle ilgili bir ihtiyacımız olsa, kendilerine ulaşıyoruz. Kendileri bizim bir talebimize 3 ile cevap veriyorlar.ö

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise, 2023 eğitim vizyonu konusunda gösterilen hedeflere ilk adımları attıklarını ve önde gittiklerini belirterek, "Bana Bitlis'in sorunu nedir diye sorulduğunda ben bir eğitimci olarak Bitlis'in 3 tane sorunu var derim. Bu eğitim, eğitim eğitimdir. Son 20 yıl içerisinde Bitlis'te eğitimde ciddi hamleler yaptık. Bunu onur ve gururla söylüyorum ki: sadece devlet değil, Bitlis'in iş adamları burada doğdular, dışarıda kazandılar. Ama memleketlerini unutmadılar. Bunların başında değerli büyüğümüz Ahmet Eren, Nezir Gencer Sadullah Gencer, Değerli büyüğümüz Cemil Özgür Hikmet Kiler ve ismini sayamadığımız birçok iş adamımız Bitlis'in eğitimine katkı sunmuştur" dedi.

İş adamlarından Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren de eğitim çalışmalarını yakından izlediklerini söyledi. Eren, "Bu konuda çok özverili ve gayretli çalışmalar var. BETAV olarak eğitim konusunda hizmet veren bir kuruluşun genel başkanı olarak da bundan çok büyük sevinç ve gurur duyuyorum. Burada bu çalışmaları sürdüren değerli arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Bitlis'te iş adamları ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 128 bin TL harcanarak 3 okula robotik kodlama ve drama sınıfı oluşturulurken, il genelinde 134 okulda tasarım ve beceri atölyeleri de açıldı. Ayrıca 138 öğretmene de robotik kodlama eğitimi verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA