Bitlis'teki Terör Saldırısı
Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askerlerin cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askerlerin cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Bitlis'teki saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ile Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş için Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığında tören düzenlendi.
Saygı duruşu, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın yaptığı duanın ardından şehit İnce'nin naaşı Adıyaman, şehit Ateş'in naaşı ise Şanlıurfa'ya uğurlandı.
Törene, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.