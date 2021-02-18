Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor

18.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:37

Bitlis'te son yıllarda kurulan tekstil fabrikaları, kentin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağladı.

Bitlis'te son yıllarda kurulan tekstil fabrikaları, kentin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağladı.

Devletin sunduğu teşviklerden faydalanmak isteyen yatırımcılar, Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tekstil fabrikaları açmaya devam ediyor.

İstanbul'da 25 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönen Bülent Avcı da OSB'de fabrika açarak 400 kişiye iş imkanı sundu.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin bölgeye yatırım yapmak isteyen girişimcilere büyük destekler verdiğini söyledi.

Bu sayede Bitlis'in birkaç yıl içinde tekstil sektöründe önemli merkezlerden biri olacağını vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"OSB, Bitlis için büyük bir imkan. İstihdam ve üretim açısından önemli bir yatırım oldu. OSB'ye gelerek iş ve personel kapasitemizi artırdık. Tüm tekstil firmalarının OSB'de olması büyük avantaj sağlıyor. İlerleyen süreçte büyük yatırımcıların kente gelmesini bekliyoruz. Bitlis tekstil alanında gözde iller arasında yerini alacaktır. Şu an 25 firma var. Bunun yaklaşık 70 firmaya çıkmasını bekliyoruz."

Terör olaylarının azalmasıyla bölgeye gelen yatırımcıların sayısında artış yaşandığını vurgulayan Avcı, "Yatırım yapmak isteyen girişimci kendisini güvende hissetmek ister. Sıkıntılı olan bölgeleri hiçbir iş adamı tercih etmez. Bölgede huzur ve güvenliğin olması girişimcileri çekiyor." dedi.

Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor
Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor
Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor
Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Özge Özder Hülya Avşar Oğuzhan Koç
Spor Arda Turan Metin Oktay Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:37:10. #1.14#
title