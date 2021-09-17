Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Haberler
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Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Bitlis-Baykan kara yolunun Cumhuriyet köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 33 CZS 30 plakalı tır ile karşı yönden gelen 34 DME 376 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilde yaralanan iki kişi AFAD ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Haberler
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