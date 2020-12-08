Bitlis'te teröristlerin toprağa tuzakladığı el yapımı patlayıcı ele geçirildi
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Bitlis'te teröristlerin toprağa tuzakladığı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

08.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:29
Bitlis'te teröristlerin toprağa tuzakladığı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Sarıkonak ve Doğruyol köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.

"Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-02' ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-162" adı verilen operasyonlarda, Sarıkonak ve Doğruyol köyü kırsalında önceden kullanılmış mevziye tuzaklanan toprağa gömülü vaziyette, basma tip ateşleme anahtarlı, 5 kilogramlık plastik bidona yerleştirilmiş, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 10 kalem pil ve çeşitli miktarlarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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