Bitlis'te takla atan otomobildeki baba ve 3 çocuğu yaralandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savrulan otomobildeki sürücü Ramazan Orhan (57) ve 3 çocuğu yaralandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savrulan otomobildeki sürücü Ramazan Orhan (57) ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tatvan- Van yolunun 35'inci kilometresinde, Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Orhan yönetimindeki 25 LZ 724 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazada Ramazan Orhan ile araçtaki çocukları Melek Eylül (3), Fatih Orhan (6) ve Remzi (19) Orhan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve çocukları, ekipler tarafından yaralı çıkarılıp, ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan