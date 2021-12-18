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Son dakika haber | 28 yaşındaki Leyla doktor, sporda kalp krizinden öldü

Son dakika haber | 28 yaşındaki Leyla doktor, sporda kalp krizinden öldü
Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BİTLİS'te, spor merkezinde kalp krizi geçiren Dr. Leyla Gonca Turan (28), kaldırıldığı hastanede meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, spor merkezinde kalp krizi geçiren Dr. Leyla Gonca Turan (28), kaldırıldığı hastanede meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bitlis Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan Dr. Leyla Gonca Turan, spor yapmak için Tatvan ilçesindeki spor salonuna gitti. Burada çalıştığı sırada aniden fenalaşan Turan, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Leyla Gonca Turan, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.


Son dakika haber | 28 yaşındaki Leyla doktor, sporda kalp krizinden öldü

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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