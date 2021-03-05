Bitlis'te şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için sabah saatlerinde görev yaptıkları Elazığ'da bir tören düzenlendi. Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından, şehitlerimiz askeri uçakla devlet töreni için Ankara'ya getirildi.

DEVLETİN ZİRVESİ TAM KADRO TÖRENDEYDİ

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve birçok siyasi isim katıldı. Devlet töreninin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

HER BİRİ İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde yoğun katılımın olduğu törende önce Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitlerimizin naaşları namazın kılınacağı alana getirildi. İlk namaz Şehit Korgeneral Osman erbaş için kılındı. Devamında tüm şehitlerimiz için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZE SABIRLAR DİLİYORUM

Namaz sonrası bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum. Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lütfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını istiyorum." dedi.

İLK TÖREN ELAZIĞ'DA DÜZENLENMİŞTİ

Askerlerimizin naaşları sabah saatlerinde Elazığ'da bulunan 8. Kolordu Komutanlığı'na getirildi. 11 askerin naaşı Elazığ Havalimanı'ndan törenle Ankara'ya uğurlanırken, memleketlerine gönderilmeden önce bir arada oldukları son tören olan veda töreninde 11 şehidimiz için sırasıyla saygı duruşu, özgeçmişlerin okunması ve Kur'an tilaveti ile dua okunması programı gerçekleşti. Şehitlerimizin tek tek özgeçmişleri okunarak anmaları gerçekleştirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

- Korgeneral Osman Erbaş

- Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş

- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal

- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz

- Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek

- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül

- Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci