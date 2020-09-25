Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
25.09.2020 23:39 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:48
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
İsa Can Söyü (20) yönetimindeki 13 AP 280 plakalı kamyonet, Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisinde, şarampole devrildi.
Araç sürücüsü Söyü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir