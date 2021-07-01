Bitlis'te sağlık ekipleri yaylaları dolaşarak göçerlerin aşılarını yapıyor
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Bitlis'te sağlık ekipleri yaylaları dolaşarak göçerlerin aşılarını yapıyor

Bitlis'te sağlık ekipleri yaylaları dolaşarak göçerlerin aşılarını yapıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) aşı ekibi, kentteki yaylaları dolaşarak göçerleri aşıladı.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) aşı ekibi, kentteki yaylaları dolaşarak göçerleri aşıladı.

Ülke genelinde başlatılan aşı seferberliği kapsamında, ekipler, çeşitli nedenlerden dolayı aşı yaptıramayan vatandaşların ayağına kadar giderek sağlık hizmetini ulaştırıyor.

Güroymak ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Duav Yaylası'na çıkan ekipler, yaz boyunca yaylada kalan göçerlerin aşısını yaptı.

Aşı ekibi sorumlusu Dr. Ramazan Akelma, gazetecilere, vatandaşların aşısını yapmak için köyleri dolaştıklarını dağ, taş çıktıklarını söyledi.

Yayladaki vatandaşların da aşı olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Akelma, şöyle konuştu:

"Aşı, salgının bitmesi için elimizdeki en önemli silah. Maskesiz günlere dönmemiz için herkesin aşı olması gerekiyor. Aşı yaptırmak isteyen herkes için elimizden geleni yapıyoruz. Dağ, taş demeden hizmeti en iyi şekilde vermek için buralardayız. Bize 'Almanya mı Çin aşısı mı yapalım' diye soranlar oluyor. Her iki aşının da Dünya Sağlık Örgütü tarafından koruyuculuğun onaylandığını söylüyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz."

Göçerlerden Ahmet Keşli ise aşı yapmaya gelen ekibe teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu iyiliklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Yaylaya kadar gelerek bize aşı yaptılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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