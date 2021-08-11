Bitlis'te kızıl şahin avlamaya çalışan 2 kişiye 13 bin 36 lira idari ceza uygulandı
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Bitlis'te kızıl şahin avlamaya çalışan 2 kişiye 13 bin 36 lira idari ceza uygulandı

Bitlis'te kızıl şahin avlamaya çalışan 2 kişiye 13 bin 36 lira idari ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kızıl şahin avlamaya çalışan 2 kişiye 13 bin 36 lira idari ceza verildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kızıl şahin avlamaya çalışan 2 kişiye 13 bin 36 lira idari ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Batmış Gölü çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 kişinin kızıl şahin avlamaya çalıştığı belirlendi.

Bu kişilere "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten 9 bin 212 lira, avlamada kullandıkları 4 canlı mühre (güvercin) için de 3 bin 824 lira idari ceza uygulandı.

İl genelinde av koruma ve kontrol faaliyetleri ise sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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