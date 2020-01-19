: Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı

19.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:00

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda Y.Ş.'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Daha sonra Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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