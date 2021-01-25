Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı" toplantısı düzenlendi
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Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı" toplantısı düzenlendi

25.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:02
Bitlis'te

Bitlis'te İçişleri Bakanlığı koordinesinde "İl Afet Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bitlis'te İçişleri Bakanlığı koordinesinde "İl Afet Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda Vali Oktay Çağatay başkanlığında düzenlenen toplantıda, afetlere karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Vali Çağatay, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede bir deprem gerçeğinin olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 il valisi ile bir toplantı yaptığını aktaran Çağatay, şöyle konuştu:

"2021 yılı, 'Afetlere hazırlık eğitim yılı' olarak ilan edildi. Bu konuda da bir eğitimden geçme ve hazırlık planı yapılmaya başlandı. Geçen yıl çok acı olaylar yaşandı. 2020 yılını oldukça sert geçirdik. Allah tekrarından korusun. Afetin 2021 yılında olmayacağına dair garanti yok. Afet sadece deprem demek değil. Sel, heyelan ve yangın gibi afetler de mevcut. Bizde yaşanmadı ama ülkemizin bir çok yerinde büyük orman yangınları oldu. Geçen yıl Elazığ, Van, Muş ve Bingöl'de depremler oldu. Bu depremleri bizlerde hissettik. Deprem ve benzeri afetler olacak ancak önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır. Son yıllarda Türkiye bu konuda büyük aşama katetti."

AFAD Müdür Vekili Erdal Tunçtan da her kurumdan teknik personelin, oluşturulacak komisyonda yer alması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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