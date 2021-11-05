Bitlis'te "Güvenli okul, güvenli gelecek" koordinasyon toplantısı - Haberler
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Bitlis'te "Güvenli okul, güvenli gelecek" koordinasyon toplantısı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı "Güvenli okul, güvenli gelecek" koordinasyon toplantısı düzenlendi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı "Güvenli okul, güvenli gelecek" koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Şehit Mahir Ayabak İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Mehmet Ali Taşçı "Güvenil okul, güvenli gelecek" konulu sunum yaptı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden Komiser Semih Kırbasçı ise "Okul servis araçları denetimleri ve okullarda trafik eğitimleri" konulu sunum yaptı.

Toplantıya, Emniyet Müdür Yardımcısı Eyüp Çulha, okul müdürleri, okul aile birliği, veliler ve öğretmenler katıldı.

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri
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