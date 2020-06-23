Bitlis'te etkisiz hale getirilen 2 terörist gri listeden çıktı İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 'Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan, sözde Garzan eyaleti sorumlularından 'Dersim Çektar' kod adlı Recep Yaşar ve 'Çektar Canfeda' kod adlı Abdulkahar Çoban olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 'Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan, sözde Garzan eyaleti sorumlularından 'Dersim Çektar' kod adlı Recep Yaşar ve 'Çektar Canfeda' kod adlı Abdulkahar Çoban olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü, Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 'Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edilmiştir. Gri Liste'de yer alan teröristlerin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından 'Dersim Çektar' kod adlı Recep Yaşar ve 'Çektar Canfeda' kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir" denildi.

Kaynak: DHA