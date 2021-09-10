Bitlis'te enerji hatları onarılıyor

Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) ekipleri, kesintisiz ve kaliteli enerji kullanımını sağlamak için kentte bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) ekipleri, kesintisiz ve kaliteli enerji kullanımını sağlamak için kentte bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

VEDAŞ İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, yaptığı açıklamada, enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını kent genelinde sürdürdüklerini söyledi.

Hatların yer altına alınması, teknolojinin elektrik şebekesine entegrasyonu, yeni sokak aydınlatma tesislerinin devreye alınması gibi çalışmalara da ağırlık verdiklerini belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Kuşların şebekemize temas ederek zarar görmesini önlemek amacıyla kuş nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki şebekemizde izole malzeme montajlarına devam ediyoruz. Şebekemizin adeta röntgenini çektiğimizi fizibilite çalışmaları sonucunda arıza oluşma potansiyeli olan hatlara öncelik vererek bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde etkili olan çetin kış şartlarına şebekemizi hazır hale getirmek için planlamamız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bakım, onarım ve yatırım çalışmalarımızla tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur