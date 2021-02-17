Bitlis'te ekipler metrelerce karla mücadele edip köylere ulaşıyor

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Bitlis'te karla mücadele ekipleri, metrelerce kar yığınını aşarak yolları açık tutmanın yanı sıra, hasta vatandaşların da yardımına koşuyor.

Çığ tehlikesi bulunan dağların dik yamaçları ile yüksek rakımlı sarp kayalıkların bulunduğu yollarda iş makineleriyle karları temizleyen "kar kaplanları", halkın mağdur olmaması için özveriyle çalışıyor.

Sorumluluk alanlarındaki yollarda hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düşmesine rağmen köylere ulaşmak ve yolları genişletmek için çaba gösteren ekipler, zor durumdaki hastalar ve mahsur kalanların da imdadına yetişiyor.

Karla mücadele ekipleri, sağlıklı ulaşımın sağlanması ve mağduriyetlerin önlenmesi için verdikleri mücadeleyle yöre halkının takdirini kazanıyor.

"Operatörler zaman zaman yolu göremiyor"

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine, en çok kar alan illerden biri olan Bitlis'te vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Sorumluluk alanlarındaki yollarda 9 ekip, 52 iş makinası, 75 personelle çalışma yaptıklarını belirten Kurtkan, şöyle konuştu:

"Halen 350 köy, 293 mezranın yol ağında karla mücadele çalışması yürütüyoruz. 112 ve 156 jandarma ihbar hatlarına gelen talepleri de karşılıyoruz. Ekiplerimiz birçok olaya müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini giderdi. Bölgemiz dik ve kayalık coğrafyadan oluşuyor. Kar kalınlığı 5 metreyi aşıyor. Tipi ve fırtına olduğu zamanlarda ekiplerimiz yolu bulmakta güçlük çekiyor. Bu tür durumlarda makine yardımcıları ya da köylüler iş makinelerinin önünde yürüyerek yolu gösteriyor. Çok zor bir coğrafyada çalışıyoruz. Özveriyle çalışan ekibime teşekkür ederim."

"Soğuktan elimiz makinenin demirine yapışıyor"

Hizan İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder ise ilçeye bağlı Karlıtepe köyünde ekiplerin zor şartlarda karla mücadele çalışması yürüttüğünü ifade etti.

Yolu ikinci kez açtıklarını anlatan Gönder, "3 gündür ancak 6 kilometre yol açabildik. Burası engebeli bir yol. Kar fazla olduğu için çığ düşme tehlikesi de var. Fırtına ve tipiden dolayı köyümüzün yolunda metrelerce kar var. Birçok zorlukla karşılaşıyoruz ancak vatandaşın mağdur olmaması için yolları açık tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutki Kavakbaşı beldesi Yalıntaş Köyü Muhtarı Kazım Taşkın de köylerinin rakımı yüksek olduğu için yollarının sürekli kapandığını dile getirdi.

Karla mücadele ekiplerini bütün zorluklara rağmen yolu açık tutmaya çalıştığını aktaran Taşkın, "Kar yağdığında aradığımız zaman hemen gelip yolu açıyorlar. Ekiplerden Allah razı olsun. Bölgedeki tüm köy yollarımız açık. Mahalle yollarımızda biraz sıkıntı var. Ekipler şu an yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Sonrasında mahalle ve tek evlerin bulunduğu bölgelerin yollarını açıyorlar." dedi

Dozer operatörü Hayrettin Kınay da bazı yerlerde metrelerce kar olduğunu belirterek, "Buralar ancak dozerle açılabiliyor. Tüm zorluklara rağmen yolları açmaya çalışıyoruz. Bazen soğuktan elimiz makinenin demirine yapışıyor. Bazen araç donduğu için sabahları çalışmıyor. Ne kadar zor olsa da çalışmaları aksatmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur