Bitlis'te Deprem Haftası etkinlikleri

Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Erdal Tunçtan, Deprem Haftası dolayısıyla kentte düzenleyecekleri etkinlikler konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi.

Bitlis Öğretmenevinde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Tunçtan, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Deprem Haftası dolayısıyla kent sakinlerini bilinçlendirmek amacıyla farklı noktalarda kurdukları stantlarda arama kurtarma malzemelerini tanıtarak broşürler dağıttıklarını anlatan Tunçtan, şöyle konuştu:

"Sistemimize kayıtlı 950 AFAD gönüllüsüne afet farkındalık eğitimi verdik. Hafta boyunca farkındalık eğitimlerimiz devam edecek. Okullarda ve cuma günü de bazı camilerde stant açarak halkımıza muhtemel afetler hakkında bilgilendirici broşürler dağıtacağız. Bu yıl farklı etkinlik ve tatbikatlarımız olacak. Çığ tatbikatı yapmayı planlıyoruz. Yıl boyunca eğitimlerimiz devam edecek. Tüm faaliyetlerle afet bilinci yüksek toplumlar ve afette dayanıklı yapılar oluşturmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur