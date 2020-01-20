Bitlis'te çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

20.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:40

Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 bin adet Bixi mermisi, 3 bin metre kablo ve 310 kilo yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis ili merkez ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 20 Ocak 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde 5 bin adet Bixi fişeği, 3 bin metre elektrik kablosu ve 310 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA