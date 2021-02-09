Bitlis'te bir otomobilde 17 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu bulundu
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Bitlis'te bir otomobilde 17 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu bulundu

09.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:28
Bitlis'te bir otomobilde 17 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te bir otomobilde 17 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'te bir otomobilde 17 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün, durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Dark" ile yapılan aramada, 17 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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