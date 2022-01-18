Bitlis'te "BETAV 2. Kar Şenliği" düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından "2. Kar Şenliği" düzenlendi.

Şenlik kapsamında Bitlis merkezdeki Çiftkaya Kayak Merkezi'nde, 4 kategoride kayak ve atletizm yarışları gerçekleştirildi.

Kayakçılar ile atletlerin, soğuk havaya rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, kayak merkezine gelenlere sucuk ekmek ikram edildi.

BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, gazetecilere, 35 yıllık bir kuruluş olan BETAV'ın hayırsever Bitlisli iş insanları tarafından kurulduğunu söyledi.

BETAV'ın eğitim konusunda ciddi adımlar attığını belirten Dalkıran, şöyle konuştu:

"Yurtlarımız ve okullarımız var. Yönetim kurulu üyelerimizin yaptığı okullar var. Eren ailesi büyük yatırımlar yaptı. Eğitimin yanına sportif etkinlikleri de ekledik. 3 yıl önce BETAV olarak kar şenliği adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Burada hem milli atletler hem de kayakçılarımız var. Kadınlar, yıldızlar, gençler ve erkekler kategorisinde yarışmalar düzenledik. Güzel bir etkinlik oldu. Her zaman olduğu gibi etkinliğe Eren ailesinin katkıları oldu. Ahmet Eren'in sponsorluğunda gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılarımızı altınla ödüllendirdik. İnşallah devamını getireceğiz."

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto ise BETAV'ın düzenlediği şenliğe katılmanın mutluğunu yaşadığını ifade etti.

Etkinliğin geleneksel hale getirilmesini dileyen Oto, "Federasyon olarak elimizden geleni yapacağız. Halkımızın bu etkinliklere ihtiyacı var. 40 yıl boyunca bu dağda kayak yaparak yarışlara katıldım. Bugün de seyrederken çok keyif aldım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği şenliğe, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, BETAV yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.