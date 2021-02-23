Bitlis'te besiciler dik yamaçlardan kızakla taşıdıkları ağaç dallarıyla hayvanlarını besliyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te hayvan sahipleri, çetin geçen kış mevsiminde hayvanlarını beslemek için yüksek tepelerde biriktirdikleri ağaç dalı ve çalıları kızaklarla taşıyor.

Merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde günün ilk ışıklarıyla bir araya gelen besiciler, yazın topladıkları dalları getirmek için yüksek kesimlere gidiyor.

Köyde evlerin birbirine yakınlığı ve arazi şartları nedeniyle yazın yüksek tepelerde istifledikleri dalları kızaklara yükleyen besiciler, dağların dik yamaçlarından ve vadilerden geçerek köye ulaşıyor.

Türlü zorluklarla balyaları köye taşıyan besiciler, yaprakları hayvanlara yediriyor, dalları da yakacak olarak kullanıyor.

Besicilerden Rüstem Bozkurt, AA muhabirine, yazın ormanlık alanlarda kestikleri çalıları ve ağaç dallarını kar yağdığında tepelerden kızakla taşıdıklarını söyledi.

Kullandıkları güzergahın kayalık ve dik yamaçlardan oluştuğunu anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Çalıları daha rahat getirebilmek için sabah erken saatlerde dağa gidiyoruz. Kar sert olduğu zaman daha az zorlanıyoruz. Yaklaşık 60 küçükbaş hayvanım var. Her seferde kızağa yaklaşık 15 balya çalı yüklüyoruz. Zorlanıyor ama mecburuz. Getirmezsek hayvanlarımız aç kalacak. Hayvanlar yaprakları yedikten sonra ağaçları da yakacak olarak değerlendiriyoruz."

Müslüm Mert ise zorlanmalarına rağmen yolculuğun eğlenceli geçtiğini belirterek, "Zaman zaman tehlikeler de atlatıyoruz. Çığ düşme ihtimali de oluyor. Ancak hayvanlarımızın bakımı için bunu yapmak zorundayız. Kızağın önündeki kişi dikkat etmediğinde kolunu kırabilir ya da bir yerini incitebilir. Bu işin hem zevki hem de zorluğu var." dedi.

Ferhat Taşkın da çalıların bulunduğu yerlere araçların gidemediğini, kızakla getirmekten başka çarelerinin olmadığını aktardı.

Köylülerle dayanışma içinde hareket ettiklerini dile getiren Taşkın, "Sabah erken gidiyoruz, öğlene doğru köye dönmüş oluyoruz. Mesafeler farklı olduğundan gidiş geliş saatlerimiz değişiyor. Uzak yerlere gidiş gelişimiz yaklaşık 5 saati buluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş