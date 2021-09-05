Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, 2021 yılının ilk 8 ayında 4 bin 96 kaçak göçmen yakalandı, 107 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

BİTLİS'te, 2021 yılının ilk 8 ayında 4 bin 96 kaçak göçmen yakalandı, 107 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmaları sürüyor. Polis ve jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri ve güzergahlara yapılan baskınlarda, 2021 yılının ilk 8 ayında 3 bin 176'sı Afganistan, 841'i Pakistan ve 79'u Suriye olmak üzere 4 bin 96 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, kentte 107 olayda 107 ise organizatör yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.


Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan

3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Baykal Metin Çekmez Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 00:20:29. #1.14#

title