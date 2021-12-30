BİTLİS'TE, 25 GÜNDE 213 OKUL KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'de, 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi kapsamında, kent genelindeki 213 okula kütüphane yapıldı. Hazır hale getirilen kütüphanelerin açılışları yapılırken, il ve ilçelerdeki okulların masa ve rafları ise 4 meslek lisesi tarafından imal ediliyor.

Bitlis ve ilçelerinde bütün okulların raf ve masaları, 4 meslek lisesi tarafından imal ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi kapsamında, okullarda 213 kütüphane hizmete açıldı. Son olarak Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'nde hizmete giren kütaphanenin açılışı yapıldı. Açılışa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Okul Müdürü Felemez Dinç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kütüphaneyi gezen Vali Çağatay,öğrencilerin verdiği mini konseri izledi. Vali Çağatay, proje kapsamında il genelinde 25 günde 213 kütüphanenin hizmete açıldığını söyledi. Çağatay," Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. Bitlis'te toplam 595 okulumuz var. Bu binaların 221 tanesinde zaten kütüphane vardı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı, İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda il genelinde güzel bir çalışma yapıldı. Bu kütüphaneler oluşturulurken, 4 Meslek Lisemizin imkanları kullanıldı. Bu bize gurur veriyor. Tamamen meslek liselerimizin imkanları ve çalışmaları, öğrencilerimizin de el emekleri ile kent merkezi, Tatvan Güroymak ve Hizan'daki okullarımızda imal edildi. Standartları yüksek malzemeler bu meslek liselerimizde üretildi. Şimdi de bu malzemeleri okullarımıza yerleştirdik. 374 okulumuzda kütüphane bulunmuyordu. 161 tanesi koridorlarda, duvarlara raf mantığıyla ürettik. Tam standartlarda yaptığımız kütüphanelerin sayısı 213 tanedir. Bütün bu işleri 25 günde tamamladık. Bu işlerde bize gurur veren taraf 4 meslek lisemizin çalışmaları ile kendi imkanlarımızla üretmemizdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım öğrencilerimiz burada keyifli zaman geçirirler."dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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