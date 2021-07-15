Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
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Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Anma programına katıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Anma programına katıldı.

Müftülük Camiinde düzenlenen programda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İl Müftüsü M. Faysal Geylani şehitler için dua etti. Müftülük Camiinde düzenlenen mevlit programından sonra Vali Çağatay ve beraberindeki protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Bitlis Şehitliğinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ve İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından dua edildi. Vali Çağatay, şehitlerin kabrine karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit ve gazileri anma programına Vali Oktay Çağatay ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani katıldı. - BİTLİS

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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