Bitlis'te 13 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haberler
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Bitlis'te 13 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te 13 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ve Mutki ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda 18 Kasım'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ve Mutki ilçesi sınırlarında bulunan Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım Perşembe günü saat 17.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 22 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren kaldırılmıştır."

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AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri

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