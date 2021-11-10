BİTLİS'TE 10 KASIM ANMASI - Haberler
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BİTLİS'TE 10 KASIM ANMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83'üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83'üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

Kentteki anma programına, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, askeri erkan, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Tören Vali Çağatay ve Belediye Başkan Vekili Menteş'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından program, Bitlis Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

BİTLİS'TE 10 KASIM ANMASI

BİTLİS'TE 10 KASIM ANMASI

BİTLİS'TE 10 KASIM ANMASI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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