Bitlis şehitleri memleketlerine uğurlandı
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Bitlis şehitleri memleketlerine uğurlandı

Bitlis şehitleri memleketlerine uğurlandı
03.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:24

Bitlis şehitleri memleketlerine uğurlandı Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı.

Bitlis şehitleri memleketlerine uğurlandı

BİTLİS - Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı.

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında dün akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağlanması üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyüp Fidan ve Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit olurken, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif şekilde yaralandı.

Çatışma bölgesinden kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatılırken, şehit askerler için de bugün İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit yakınları ile polis ve askeri yetkililer katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, tören alanına getirildikten sonra özgeçmişleri okunup, İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua okundu.

Tören sonunda şehitlerin naaşları uçakla memleketlerine götürülmek üzere helikopterle Muş'a uğurlandı. Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyüp Fidan Aksaray'da, Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun ise memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği bildirildi.

Bitlis şehitleri memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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