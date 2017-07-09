Bitlis Şehitleri Için Tören
Bitlis'in Hizan ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üs Çavuş Recep İnce ile Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üs Çavuş Recep İnce ile Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Van Jandarma Asayiş Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu, şehitlerin öz geçmişinin okunması ile başladı. İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın yaptığı duanın ardından şehit İnce'nin naaşı Adıyaman, şehit Ateş'in naaşı ise Şanlıurfa'ya uğurlandı. Törene, Vali Murat Zorluoğlu, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.
(İHA)