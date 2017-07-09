Bitlis Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bitlis Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandıADIYAMAN (İHA)- Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Adıyamanlı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN (İHA)- Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Adıyamanlı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce son yolculuğuna uğurlandı.