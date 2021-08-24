Bitlis İl Jandarma Komutanı değişti
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Bitlis İl Jandarma Komutanı değişti

Bitlis İl Jandarma Komutanı değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre İl Jandarma Komutanlıklarında değişim yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ise Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığına atandı.

(Mücahit Tarlan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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