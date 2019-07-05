Bitcoin'in Elektrik Tüketimi, 176 Ülkeyi Geride Bıraktı

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların yayınladığı verilere göre Bitcoin için harcanan elektrik, yıllık olarak 60 terawattı bulmuş durumda. Bu sayı, 176 ülkenin yıllık elektrik tüketiminden daha fazla oluyor. Bitcoin, dünya ekonomisinde hala kendine sabit bir yer edinememiş olsa da enerji tüketimi konusunda varlığını hissettirmiş durumda.

Daha önce Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından ülkelerin 2016 yılındaki elektrik tüketimlerine dair bir rapor hazırlanmıştı. Cambridge'in araştırması ile CIA raporları karşılaştırıldığında, Bitcoin için harcanan elektriğin ne kadar fazla olduğu daha çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor.

Bitcoin için tüketilen elektrik, İsviçre, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerde harcanan elektrikten daha fazla. Ülkemizdeki elektrik tüketimi miktarı ise 2018 yılında 292 terawatt oldu (Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı).

Bitcoin'in bu kadar enerji tüketmesinin çeşitli nedenleri var. İlk olarak, blok zincirle birbirine bağlı olan bilgisayarlar sistemin işlemesi için bir miktar enerji tüketiyor. İkinci ve esas önemli olan konu ise madencilik çalışmaları. Madencilik çalışmalarında tüketilen elektrik inanılmaz boyutlarda. O yüzden de pek çok ülke bu konuda yaptırımlar uyguluyor.