Bitcoin Dahil Tüm Kripto Para Birimleri Değer Kaybetti

Son dönemde kripto para piyasasında yaşanan hareketler genel olarak yukarı yönlü olsa da, dün yaşanan gelişmeler yatırımcıları pek de mutlu etmedi.

Bitcoin, daha önce 11 bin dolar seviyesine kadar çıkmayı başarsa da orada tutunamadı ve 10 bin doların altına indi. Daha önce de fiyatlarda düzeltme (balon etkilerinin ortadan kalkması, kar amaçlı satışlar gibi) etkileri nedeniyle BTC'de %40 kadar bir düşüş bekleniyordu. BTC'nin 13900 dolarlık rekorundan sonra bu öngörü, gerçekleşmiş gibi gözüküyor.

Popüler Bitcoin yatırımcısı Josh Roger, "9715 dolar, BTC'nin %30 düzeltmesi olacak." diyor. Ayrıca kısa vadede dört basamaklı fiyatların bir hediye olduğunu, trendin artış yönünde gittiğini belirtiyor.

BTC şu anda oldukça kırılgan bir yapıda ve son birkaç günde fiyatı epey değişiklik gösterdi. Bitcoin, Ethereum gibi büyük paralar %6 civarında düşüş yaşarken, Chainlink (LINK), %10 değer kaybetti. Toplam kripto para işlem hacmi, 300 milyar doların altına düştü.