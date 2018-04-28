Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD), Bülbülzade Vakfı ve Şehitkamil Belediyesi işbirliğiyle "Bitcoin Çağında İslam Ekonomisi" konferansı düzenlendi.

Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Özel, dünyada bir çok ekonomik adımların Müslüman tüccarlar tarafından atıldığını söyledi.

İslam dininin ticarete büyük önem verdiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Dinimiz o kadar geniş ve ayrıntılı ki hiç bir konu olmasın ki İslam dininde yeri olmasın. Peygamberimiz ilk eşi olan Hazreti Hatice bir ticaret kadınıydı. Buradan süregelen bir ticaret anlayışı vardır. Selçuklu, Osmanlı ve nice Türk beylikleri bulunduğu bölgelere kervansaray yapmıştır. Dünyada en önemli ticaret yolu olan İpek Yolu, İslam coğrafyasından geçiyor. Bundan dolayıdır ki dünyada ticaretten en iyi anlayan ve ona yön veren bizleriz. Tabi teknolojinin gelişmesi dünyanın dengesinin değişmesi bu anlayışı biraz zayıflattı. Ama her zaman dünyada hem ahiret hem de ticaret muhasebesini bilen temiz kalpli insanlara ihtiyaç vardır."

Konferans, konuşmanın ardından soru cevap şeklinde devam etti.