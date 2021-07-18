Bismil'de düzenlenen açık hava konseri ilgi gördü
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Bismil'de düzenlenen açık hava konseri ilgi gördü

Bismil'de düzenlenen açık hava konseri ilgi gördü
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen açık hava konseri ilgi gördü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen açık hava konseri ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi ve Bismil Belediyesi tarafından ilçe otogarında düzenlenen konserde sanatçılar İbrahim Candan, Ali Aktaş ve dengbejler sahne aldı.

Seslendirilen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken vatandaşlar keyifli saatler geçirdi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, alt yapı, üst yapı ve park çalışmaları ile tüm sorunları vizyonel bir şekilde çözme gayretinde olduklarını belirterek, sanat ve kültürel faaliyetler gibi diğer alanlarda da ilçeyi merkez konumuna getirme çabasında olduklarını söyledi.

Türkmen, bu etkinliğin dışında "Köyümde Şenlik Var" ekinlikleri ile de kırsal mahallelerin en ücra köşesine kadar vatandaşları unutmadıklarını, sanatı ilçenin en ücra köşesine kadar götürdüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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