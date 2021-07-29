Bismil'de açılan "Evlilik Okulu"ndaki eğitimler, evlenmeyi düşünen çiftlerden ilgi görüyor
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Bismil'de açılan "Evlilik Okulu"ndaki eğitimler, evlenmeyi düşünen çiftlerden ilgi görüyor

Bismil'de açılan 'Evlilik Okulu'ndaki eğitimler, evlenmeyi düşünen çiftlerden ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kaymakamlık ve belediye öncülüğünde aile içi sorunların çözülmesi için yaklaşık 7 ay önce açılan Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere çiftler büyük ilgi gösterdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kaymakamlık ve belediye öncülüğünde aile içi sorunların çözülmesi için yaklaşık 7 ay önce açılan Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere çiftler büyük ilgi gösterdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, evlilik kararının çok önemli bir konu olduğunu belirterek, hayatta verilen en önemli kararlardan birinin evlilik kararı olduğunu söyledi.

Bismil Belediyesi olarak evliliği, aileyi önemsediklerini dile getiren Türkmen, sosyal belediyecilik çerçevesinde birçok projeyi hayata geçirerek, vatandaşlara katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Evlilik Okulu eğitimlerinin 7 aydır başladığını anlatan Türkmen, bu süreçte pek çok gencin mutlu aile kurmaları adına bu eğitimleri düzenlediklerini aktardı.

Türkmen, "Hayatı kolaylaştırma adına, çözüm üretme anlamında faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik okulu 7 aydır başlayan ve yoğun katılım ile devam eden bir proje. Bir işe başlamak önemlidir. Ama o işi sürdürebilir hale getirmek daha önemli. Projemiz sizlerden talep geldiği sürece devam edecek. Eğitim programımızın sizler için faydalı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Evlilik Okulundaki eğitime katılan çiftler de evlilik öncesi bu eğitimi almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Çiftler kendilerine bu imkanı sunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkmen'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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