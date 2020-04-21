Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli - Haberler
Kerem Süleyman Yüksel, Koronavirüs, Diyarbakır, Bismil, Güncel

Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli

Bismil belediye binası ve ilçe merkezinden görüntüler Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Yaya Dezenfeksiyon Tünelinin görüntüleri Bismil belediye başkan vekili kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'in konuşması Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın...

21.04.2020 02:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 02:20
Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli

Bismil belediye binası ve ilçe merkezinden görüntüler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Yaya Dezenfeksiyon Tünelinin görüntüleri

Bismil belediye başkan vekili kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'in konuşması

Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince ilçe merkezinde iki ayrı noktada koronavirüs tedbirleri kapsamında Yaya Dezenfeksiyon Tüneli kuruldu.

Tedbirler kapsamında belediye ekipleri İstasyon Caddesi üzerine iki ayrı noktaya dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.

Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, ülke genelinde koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda ülke genelinde uygulanan kararların ilçede de aynı titizlikle sürdüğünü belirten Yüksel, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz tedbirlere bir yenisini de bugün ekledik. İşi olan, mecburen dışarı çıkan vatandaşlarımız için dezenfeksiyon tüneli kuruldu. Amacımız hijyen sağlamaktır."

Yüksel, çalışmaların aynı hassasiyetle süreceğini kaydetti.

Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Haberler
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Erdoğan, 'Başbakan olduğum günden beri hayalimdi' dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Fettah Can Mustafa Keser Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Bülent Uygun Shane Larkin Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 03:19:21. #1.14#
title