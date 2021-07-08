BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu
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BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu

BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ticaret Bakanlığı tarafından Koop-Des projesi gerçekleşti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ticaret Bakanlığı tarafından Koop-Des projesi gerçekleşti. BisKadın Kooperatif mutfağı hizmet vermeye başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Koop-Des projesi kapsamında desteklenen Diyarbakır'ın Bismil ilçesi BisKadın Kooperatif mutfağı hizmet vermeye başladı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Diyarbakır İl Ticaret Müdürü Zafer Atik ve Bakanlık müfettişi Mehmet Şeşen kurulan mutfağı ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen kooperatif mutfağı kooperatif üyesi kadınlara hayırlı uğurlu olmasını dileyerek bol kazançlar nasip etmesini temenni etti. - DİYARBAKIR

BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu
BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu
BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu
BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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